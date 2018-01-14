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Предвыборный штаб Путина допечатает подписные листы на 200 тыс. подписей
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    Предвыборный штаб Путина допечатает подписные листы на 200 тыс. подписей

    3:21  14 Января 2018  /обновлено: 3:21  14 Января 2018
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    Предвыборный штаб Путина допечатает подписные листы на 200 тыс. подписей

    Москва, 14 января. Предвыборный штаб президента России Владимира Путина собирается допечатать подписные листы на 200 тысяч подписей, несмотря на то, что количество подписей уже превысило полмиллиона. Об этом ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова сообщает ТАСС.

    Кондрашов заявил, что на утро 13 января уже собрано более 538 тысяч подписей, но их сбор продолжается во всех 85 регионах России.

    «Несмотря на то, что в Центризбирком мы можем сдать не более 315 тысяч подписей, сбор продолжается, поскольку нельзя не дать россиянам возможности высказать свое отношение к Путину», — заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Путина.

    Кондрашов отметил, что штаб решил допечатать за счет избирательного фонда кандидата еще 20 тыс. подписных листов на 200 тыс. автографов.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #россия #кондрашов #выборы-2018
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