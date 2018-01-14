Израиль нанес авиаудар на границе сектора Газа с Египтом

Тель-Авив, 14 января. Израильские вооруженные силы нанесли авиаудар по «террористической инфраструктуре» на границе сектора Газа с Египтом. Об этом сообщил источник в ВС Израиля.

О целях и причинах бомбардировки достоверной информации нет. В то же время, известно, что из соображений безопасности 14 января будет закрыт расположенный поблизости КПП «Керем-Шалом».

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля, применив авиацию, атаковала террористическую инфраструктуру в районе южного Рафаха, примыкающего к границе Египта с сектором Газа», — утверждается в сообщении.

Военные подчеркнули, что по-прежнему возлагают ответственность за происходящее на территории сектора Газа на правящее там исламистское движение ХАМАС.

Ранее сообщалось о возможном отключении сектора Газа от электричества из-за неулаты.