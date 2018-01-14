Турция направила военную технику на границу с Сирией

Анкара, 14 января. На границу с Сирией направилась колонна турецкой военной техники. Об этом со ссылкой источник в вооруженных силах страны сообщает турецкое агентство Anadolu.

Сотрудники издания сняли пять погруженных на грузовики танков. Военный источник подтвердил агентству, что танки направляются в провинцию Хатай на юге Турции для укрепления пограничных частей.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности турецкой армии начать военную операцию на занимаемой курдами территории в регионах Африн и Манбидж на северо-западе Сирии.