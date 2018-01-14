Около 20 тысяч человек вышли на митинг против австрийского правительства в Вене

Вена, 14 января. Около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене против коалиционного правительства Австрии. Об этом сообщает ТАСС.

Местные правоохранители отмечают, что точно оценить количество протестующих затруднительно. Однако, по их оценкам, это примерно 20 тысяч граждан.

Eine Schtzung der Teilnehmerzahlen der Demonstration zeigt sich schwierig, derzeit gehen wir von ca. 20.000 Teilnehmern aus. Die Spitze des Demozuges erreicht soeben den Heldenplatz. #DemoWien #Neujahrsempfang — POLIZEI WIEN (@LPDWien) January 13, 2018

О формировании коалиционного правительства Австрийской народной партии и Партии свободы было объявлено в декабре 2017-го года, — напоминает RT.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что авария на газопроводе в Австрии показала важность надежных поставок голубого топлива.