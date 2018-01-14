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В штабе Путина будет минимальное количество сотрудников — Шмелева
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    В штабе Путина будет минимальное количество сотрудников — Шмелева

    2:42  14 Января 2018  /обновлено: 3:12  14 Января 2018
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    В штабе Путина будет минимальное количество сотрудников — Шмелева

    Москва, 14 января. В избирательном штабе президента России Владимира Путина будет работать минимум сотрудников. Об этом в интервью RT заявила сопредседатель штаба Елена Шмелева.

    По словам сопредседателя штаба, после официального утверждения предвыборной программы пройдет ревизия оргструктуры. Шмелева подчеркнула, что сегодня уже можно сделать вывод, насколько оказались активным и организованными волонтеры и насколько проявили себя включившиеся в работу люди.  

    «Мы можем гарантировать, что в штабе будет минимальное в истории количество сотрудников. Наверное, те, кто в него войдет, будут сверхзагружены — на 100, а может быть, на 200%», — отметила Шмелева.

    По словам сопредседателя штаба, этот подход будет наиболее эффективным ввиду короткого периода избирательной компании.

    Напомним, Владимир Путин назвал имена сопредседателей своего избирательного штаба 10 января. Помимо руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой ими стали генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин и руководитель медицинского исследовательского центра им. Рогачева Александр Румянцев.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #россия #шмелева #выборы-2018
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