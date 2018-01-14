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Штаб Путина продолжил сбор подписей, несмотря на то, что собрано уже более 500 тысяч
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    Штаб Путина продолжил сбор подписей, несмотря на то, что собрано уже более 500 тысяч

    2:25  14 Января 2018  /обновлено: 2:26  14 Января 2018
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    Штаб Путина продолжил сбор подписей, несмотря на то, что собрано уже более 500 тысяч

    Москва, 14 января. Избирательный штаб кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина принял решение продолжить сбор подписей, хотя собрано уже 500 тысяч при необходимом минимуме в 300 тысяч подписей. Об этом сообщает ТАСС.

    В штабе Путина приняли решение дополнительно изготовить 20 тысяч бланков подписных листов, рассчитанных на 200 тысяч голосов.

    «Реально много людей хочет поддержать выдвижение Путина, причем как непосредственно проставляя подписи свои, так и путем участия в их сборе. Поэтому пока прекращать сбор мы считаем неправильным по отношению к этим людям», — заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, слова которого цитирует РИА Новости.

    Ранее сообщалось о пополнении списка доверенных лиц кандидата на пост президента России Владимира Путина. Действующий глава государства участвует в президентской кампании в качестве самовыдвиженца.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #штаб #сбор подписей #выборы-2018
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