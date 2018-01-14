Клинцевич раскритиковал украинского генерала за предложение проверять технику из Крыма на мины

Москва, 14 января. Первый замглавы оборонного комитета российского Совета Федерации Франц Клинцевич критически высказался о предложении замначальника генштаба Украины Игоря Романенко проверять передаваемую из Крыма украинскую военную технику на мины. Свое мнение сенатор вырази в социальной сети Facebook.

Клинцевича возмутили слова украинского генерала Игоря Романенко, который заявил о необходимости проверять переданную из Крыма военную технику на предмет «скрытых подрывных устройств». Сенатор отметил, что это та ситуация, когда «лучше молчать, чем говорить», так как в этом случае может «и за умного сойдешь».

«Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах «скрытых подрывных устройств» — они уже давно сработали», — добавил сенатор.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине оставшуюся на территории Крыма украинскую военную технику.