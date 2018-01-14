Фильм «Движение вверх» стал самым кассовым в истории российского кино

Москва, 14 января. Картина «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года стала самой кассовой в истории отечественного кинематографа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что картина, вышедшая в прокат 28 декабря 2017-го года, уже успела собрать ,693 млрд рублей, опередив прежнего рекордсмена, фильм «Последний богатырь».

Ожидается, что, с учетом просмотров в странах СНГ, касса «Движения вверх» до конца дня достигнет отметки 1,741 млрд рублей.

По количеству проданных билетов спортивная драма пока занимает четвертую строку, уступая фильмам «Ирония судьбы: Продолжение» (8,87 млн), «Последний богатырь» (7,78 млн) и «Дневной дозор» (7,41 млн), — указывает Газета.ru.

Ранее стало известно, что премьера фильма о Валааме при участии президента России Владимира Путина состоится 14 января.