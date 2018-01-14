Тревогу о «ракетном нападении» ошибочно объявили на Гавайях

Гавайи, 14 января. Жители американского штата Гавайи Соединенных Штатов Америки получили ложное смс-сообщение о «ракетном нападении». Об этом сообщает ТАСС.

«Баллистическая ракета приближается к Гавайям. Немедленно ищите убежище. Это не учения», — утверждалось в предупреждении.

Американские спецслужбы поспешили успокоить местных жителей, заверив, что никакая ракета не приближается к Гавайским островам. В настоящее время специалисты выясняют, откуда могло быть отправлено смс, вызвавшее панику среди населения.

Накануне военный эксперт рассказал о том, чем для Соединенных Штатов может обернуться нападение на Северную Корею.