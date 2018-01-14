Глобусы с российским Крымом начали продавать во Франции

Париж, 14 января. Во Франции поступили в продажу глобусы, на которых полуостров Крым обозначен как часть Российской Федерации. Об этом сообщил канал «Россия 24».

Отмечается, что «правильный» глобус пользуется у местных жителей большим спросом. Однако одна из покупательниц все же осталась недовольна новинкой. Это первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирена Карпа.

Завидев глобус, дипломат решила, что это речь идет о «происках России». Но эта версия оказалась сомнительной. Заказчиком продукции является крупная французская издательская группа Eyrolles.

Пользователи социальных сетей поспешили утешить Ирену Карпу и предложили ей смириться с тем, что Крым стал частью Российской Федерации.

Накануне российские пользователи социальных сетей предложили скинуться на глобус американскому сенатору, который обвинил Иран в том, что «он уже контролирует Тегеран».

Отметим, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма является решенным.