Сирия: турецкие военные атаковали позиции курдов на севере САР

Дамаск, 13 января. Турецкие военнослужащие открыли огонь по позициям курдов в окрестностях города Африн провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Hurriyet.

Издание отмечает, что турецкая артиллерия расположилась в приграничной провинции Хатай. Сюда же направились и танки турецкой армии.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности вооруженных сил Турции за неделю осуществить военную операцию против курдов в Африне и Манбидже, — сообщает РИА Новости.

«В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания, мы возьмем дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы», — сказал тогда Эрдоган.

Противоречия Соединенных Штатов Америки и Турции по вопросу сирийских курдов накануне анализировала RT.