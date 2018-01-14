Эксперт назвал секрет успеха операции по уничтожению террористов, атаковавших Хмеймим

Москва, 14 января. Военный эксперт Александр Жилин считает, что оперативно уничтожить боевиков, атаковавших российскую базу Хмеймим в Сирии, позволили высочайший профессионализм российских спецслужб.

«Это представители специальных подразделений. Их подготовка имеет высочайший уровень. Самое главное — это боевой дух, потому что им приходится сражаться не просто с ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация), а с суперпрофессионалами, поэтому они демонстрируют героизм и профессионализм каждый Божий день», — полагает эксперт.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что для уничтожения боевиков, атаковавших базы ВКС России в Хмеймиме в Сирийской Арабской Республике, был использован высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь».

Накануне президент России Владимир Путин назвал вклад РФ в победу над террористами в Сирии решающим.

1 Организация запрещена на территории РФ.