Сопредседатель штаба Путина рассказала историю знакомства с президентом России

Москва, 13 января. Сопредседатель штаба кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина Елена Шмелева рассказала о том, как познакомилась с российским лидером.

По ее словам, в декабре 2015-го года после традиционной конференции ей стало известно о создании центра для одаренных детей.

«Мне показалось, что это уникальная возможность сделать эту работу системной, постоянной», — призналась Шмелева.

Она отметила, что вначале встретилась с помощниками главы государства, а несколько дней спустя состоялась встреча с Путиным, продлившаяся около 40 минут.

По словам Шмелевой, уже тогда Путин на 80 - 90 процентов описал «Сириус», каким он стал сегодня. Глава центра рассказала, что в президенте ее удивили собранность, концентрация на поставленной задаче, широкий взгляд, чувство юмора и оптимизм, - цитирует RT.

Ранее сообщалось, что для работы в штабе Путина глава «Сириуса» уйдет в отпуск.