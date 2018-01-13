выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Глобусы с российским Крымом начали продавать во Франции
Выборы 2018
Сопредседатель штаба Путина рассказала историю знакомства с президентом России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сопредседатель штаба Путина рассказала историю знакомства с президентом России

    23:44  13 Января 2018  /обновлено: 23:46  13 Января 2018
    304

    Сопредседатель штаба Путина рассказала историю знакомства с президентом России

    Москва, 13 января. Сопредседатель штаба кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина Елена Шмелева рассказала о том, как познакомилась с российским лидером.

    По ее словам, в декабре 2015-го года после традиционной конференции ей стало известно о создании центра для одаренных детей. 

    «Мне показалось, что это уникальная возможность сделать эту работу системной, постоянной», — призналась Шмелева.

    Она отметила, что вначале встретилась с помощниками главы государства, а несколько дней спустя состоялась встреча с Путиным, продлившаяся около 40 минут.

    По словам Шмелевой, уже тогда Путин на 80 - 90 процентов описал «Сириус», каким он стал сегодня. Глава центра рассказала, что в президенте ее удивили собранность, концентрация на поставленной задаче, широкий взгляд, чувство юмора и оптимизм, - цитирует RT

    Ранее сообщалось, что для работы в штабе Путина глава «Сириуса» уйдет в отпуск.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #штаб #сириус #шмелева #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Украинцы доносят в полицию на «сепаратистов», слушающих российскую музыку

      20:39 13 Января 2018 2015
      Читать
      19:00
      Вчера

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН
      17:34
      Вчера

      Выборы-2018: муфтий Крыма объяснил, почему поддерживает Путина

      15:19
      Вчера

      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»
      15:10
      Вчера

      Россия будет противостоять «санкционному беспределу» США — Рябков
      13:12
      Вчера

      Второй дивизион ЗРК C-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 30021

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7001

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6847

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12283

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11960
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      19:00   13 Января 2018
      3324
      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      18:56   13 Января 2018
      1376
      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»

      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»

      15:19   13 Января 2018
      2822
      Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами-2018 — Рябков

      Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами-2018 — Рябков

      14:02   13 Января 2018
      643