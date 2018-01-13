Москва, 13 января. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что пребывание американских эсминцев в Одессе является неприемлемым для России.

По мнению Кедми, отношения России и Североатлантического альянса ухудшились именно по вине последнего. Он добавил, что базирование кораблей ВМС США в Одессе вряд ли станет продолжительным.

Эксперт полагает, что Соединенные Штаты организовали на Украине Майдан, чтобы вытеснить Россию из Севастополя и установить контроль над Черным морем. Однако Москва сумела воспрепятствовать этим планам, — заключил Кедми.

5 января сообщалось, что эсминец ВМС США Carney вошел в акваторию Черного моря через пролив Босфор. Судно направилось в Одессу для участия в совместных учениях Украины и НАТО Си Бриз. Годом ранее Carney также участвовал в этих учениях.