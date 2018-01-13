Сирия: нарушения перемирия на протяжении суток фиксировались в Идлибе и Дамаске

Дамаск, 13 января. В Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток фиксировались нарушения режима прекращения огня в провинциях Идлиб и Дамаск. Об этом сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и в пригороде Дамаска», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра продолжены переговоры с родственниками участников вооруженных организаций с целью разъяснения порядка присоединения к режиму прекращения огня.

Накануне Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии призвал прекратить боевые действия в регионе Восточная Гута. В Центре примирения РФ подчеркнули, что без прекращения боевых действий невозможно дальнейшее политическое урегулирование.