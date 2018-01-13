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Сирия: нарушения перемирия на протяжении суток фиксировались в Идлибе и Дамаске
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    Сирия: нарушения перемирия на протяжении суток фиксировались в Идлибе и Дамаске

    22:54  13 Января 2018  /обновлено: 22:54  13 Января 2018
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    Сирия: нарушения перемирия на протяжении суток фиксировались в Идлибе и Дамаске

    Дамаск, 13 января. В Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток фиксировались нарушения режима прекращения огня в провинциях Идлиб и Дамаск. Об этом сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и в пригороде Дамаска», — говорится в сообщении.

    Отмечается также, что в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра продолжены переговоры с родственниками участников вооруженных организаций с целью разъяснения порядка присоединения к режиму прекращения огня.

    Накануне Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии призвал прекратить боевые действия в регионе Восточная Гута. В Центре примирения РФ подчеркнули, что без прекращения боевых действий невозможно дальнейшее политическое урегулирование.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #дамаск #идлиб #нарушения #прекращение огня
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