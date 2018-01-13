Дивизион ракетного комплекса С-400 попал на видео в Крыму

Севастополь, 13 января. В сети Интернет появилась видеозапись заступления на боевое дежурство зенитного ракетного комплекса С-400 («Триумф») в Севастополе. Запись содержится на видеохостинге Youtube.

По словам командующего Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова, чтобы привести ЗРК С-400 в боевое положение, необходимо не более пяти минут. Комплексы способны выполнять боевые задачи при любых погодных условиях.

Севастьянов подчеркнул, что данное вооружение является оборонительным.

Поставки ракетного комплекса С-400 стали предметом переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Эрдоганом. В Североатлантическом альянсе неоднократно выражали недовольство в связи с такой сделкой. Однако, по словам Эрдогана, в НАТО не сумели предложить Турции аналог, который мог бы сравниться с С-400 по соотношению цены и качества.