Выборы-2018: более 500 тыс. подписей собрано в поддержку Путина

Москва, 13 января. Предвыборный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, который намерен баллотироваться на четвертый срок, собрал 538 тыс. подписей. Об этом в субботу заявил официальный представитель штаба Путина Андрей Кондрашов.

«По состоянию на сегодняшний день собрано 538 113 подписей избирателей. Сегодня штабом принято решение дополнительно напечатать 20 тыс. подписных листов еще на 200 тыс. подписей», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, подписи собирались в 85 регионах страны. Кондрашов подчеркнул, что Путин уже собрал необходимое для выдвижения число подписей, однако сбор все равно продолжается, поскольку много людей хотят показать свою поддержку действующему президенту.

Напомним, что президентские выборы состоятся в марте этого года. Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил о желании участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Для этого ему нужно было собрать 300 тыс. подписей в свою поддержку.

Владимир Путин. Биография