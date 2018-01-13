Сирия: Центр примирения РФ призвал конфликтующие стороны в Восточной Гуте прекратить огонь

Дамаск, 13 января. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии призвал конфликтующие стороны в регионе Восточная Гута прекратить боевые действия и вернуться на позиции в границах, установленных в зонах деэсаклации.

«Руководствуясь положениями меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, российский Центр по примирению призывает все стороны конфликта в Восточной Гуте прекратить боевые действия и использование всех видов вооружений, вернуть вооруженные формирования на позиции в границах зоны деэскалации», — утверждается в заявлении.

В Центре примирения РФ акцентировали внимание, что прекращение огня является важнейшим условиям для политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике.

30 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал сирийскому коллеге Башару Асаду и в дальнейшем поддерживать суверенитет Сирийской Арабской Республики.