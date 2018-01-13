«Человек-легенда»: Медведев поздравил петербургского археолога Любина со столетием

Москва, 13 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в субботу поздравил знаменитого петербургского археолога Василия Любина, которому сегодня исполнилось 100 лет.

По словам главы правительства, многие найденные Любиным экспонаты сегодня хранятся в Эрмитаже, а наработанные за долгие годы работы поисковые маршруты охватывают территорию Армении, Азербайджана, Туркмении и даже Африки.

«Вас по праву можно назвать человеком-легендой, который внес огромный вклад в развитие отечественной археологии. Именно вы открыли и всесторонне изучили знаменитые пещерные Кударские стоянки в Южной Осетии», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Отметим, что президент России Владимир Путин уделяет немало внимания развитию науки и, в частности, археологии. В сентябре прошлого года он поручил создать историко-археологический парк «Херсонес Таврический» в Севастополе.