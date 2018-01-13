Украинский генерал испугался принимать военную технику, оставшуюся в Крыму

Киев, 13 января. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил опасение, что на украинской военной технике, оставшейся в Крыму, могут быть заложены «скрытые подрывные устройства». Такое заявление он сделал в интервью для издания «Апостроф».

Романенко рассказал, что после окончания Второй мировой войны немецкие и итальянские военные якобы «заваривали подрывные устройства в корпуса», а в подходящий момент подрывали их.

По словам генерала, подобный случай имел место с линкором «Новороссийск» в Севастополе в 1955-м году. Между тем, согласно официальной версии, линкор погубила немецкая донная неконтактная мина.

Украинский генерал призвал со всей тщательностью проверить военную технику еще на полуострове.

«Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника — чтобы принимать ее или нет», — заключил Романенко.

Накануне глава правительства Украины Владимир Гройсман решил сострить, предложив России «вернуть Крым вместе с техникой». Жители полуострова посоветовали Гройсману проверить здоровье у компетентных специалистов.