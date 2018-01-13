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Олимпийского чемпиона Андрея Лаврова уволили из ФГР за прогулы
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    Олимпийского чемпиона Андрея Лаврова уволили из ФГР за прогулы

    21:21  13 Января 2018  /обновлено: 21:21  13 Января 2018
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    Олимпийского чемпиона Андрея Лаврова уволили из ФГР за прогулы

    Москва, 13 января. Трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров был снят с поста первого вице-президента Федерации гандбола России в связи с частыми пропусками работы. Об этом в субботу заявил генеральный директор организации Лев Воронин.

    При этом он отметил, что федерация нисколько не умаляет заслуг гандболиста перед отечественным спортом.

    «Мы не ставим ни под какое сомнение заслуги Андрея Ивановича перед гандболом в качестве великого игрока. Но увольнение действительно произошло. За прогулы», — отметил он.

    Напомним, что в прошлом году успехи российских гандболисток отметил президент России Владимир Путин, который вручил Орден Дружбы президенту ФГР Сергею Шишкареву и главному тренеру женской сборной — Евгению Трефилову. Российские спортсменки победили француженок на летних Олимпийских играх в Бразилии со счетом 22:19, завоевав золотые медали.

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    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #отставка #гандбол #фгр #андрей лавров
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