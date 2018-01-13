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Политика
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Украина
Российский центр науки и культуры в Киеве заковали в цепи
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    Российский центр науки и культуры в Киеве заковали в цепи

    21:19  13 Января 2018  /обновлено: 21:19  13 Января 2018
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    Российский центр науки и культуры в Киеве заковали в цепи

    Киев, 13 января. Радикалы из формирования «Черный комитет» обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве, закрыв их на замок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции украинской столицы.

    Уточняется, что националисты предприняли атаку на центр в субботу утром.

    Следует отметить, что неделей ранее националисты облили здание Российского центра науки и культуры красной краской, — напоминает Газета.ru.

    Накануне украинские радикалы атаковали главную православную святыню Украины — Киево-Печерскую Лавру.

    Примеру столичных «патриотов» последовали их единомышленники в Одессе. В храмах Московского патриархата они пытались расклеить листовки «Осторожно, Московский патриархат!». Представители православного духовенства расценили эти действия как попытку разжечь ненависть на религиозной почве, дестабилизировать ситуацию в городе.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #киев #украина #радикалы #российский центр науки и культуры
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