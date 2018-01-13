Российский центр науки и культуры в Киеве заковали в цепи

Киев, 13 января. Радикалы из формирования «Черный комитет» обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве, закрыв их на замок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции украинской столицы.

Уточняется, что националисты предприняли атаку на центр в субботу утром.

Следует отметить, что неделей ранее националисты облили здание Российского центра науки и культуры красной краской, — напоминает Газета.ru.

Накануне украинские радикалы атаковали главную православную святыню Украины — Киево-Печерскую Лавру.

Примеру столичных «патриотов» последовали их единомышленники в Одессе. В храмах Московского патриархата они пытались расклеить листовки «Осторожно, Московский патриархат!». Представители православного духовенства расценили эти действия как попытку разжечь ненависть на религиозной почве, дестабилизировать ситуацию в городе.