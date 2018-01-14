Сирия, 14 января. 10 населенных пунктов перешли под контроль САА в Алеппо благодаря поддержке авиации РФ. ИГИЛовцы отбили у курдов город Гаранидж в Дейр-эз-Зоре. ВКС России провели массированную воздушную атаку позиций террористов в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в поддержку САА в южной части Алеппо; уничтожили крупный конвой «Нусры»*** на пути из Идлиба в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у исламистов квартал Караджат Аль-Хадж и автобусную станцию в городе Хараста на северо-востоке Дамаска; освободили 10 населенных пунктов в провинции Алеппо; отбили контратаки «Ан-Нусры» на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: захватило населенный пункт Гаранидж в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в боях с САА в Восточной Гуте Дамаска; подверглась ответному обстрелу САА на севере Хамы; понесла потери в столкновениях с САА в провинции Идлиб.

«Джейш Аль-Ислам»*****: лишилась около 30 радикалов и ряда позиций в столкновениях с ИГ1 к югу от Дамаска.

Курды: оказались под обстрелом армии Турции в северной части Алеппо; ввели комендантский час на захваченных ими территориях в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела бомбардировки в населенных пунктах Гаранидж и Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор; убила более двух тысяч мирных жителей за время военной операции по «освобождению» города Ракка.

Провинция Дамаск

В окрестностях населенного пункта Хараста в течение дня разворачивались бои между правительственными подразделениями и группировками вооруженной оппозиции. В первой половине суток частям Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить квартал Караджат Аль-Хадж и автобусную станцию, после чего силы САР продолжили вести огонь из артиллерии по укрепрайонам противника. Об этом сообщало информагентство Muraselon News. Стало известно, что за последние несколько дней порядка 30 исламистов были уничтожены в ходе противостояния. В свою очередь, радикалы заявляли о том, что в столкновениях был убит один из майоров армии Башара Асада, тем не менее подтверждения данные сведения так и не получили.

К югу от Дамаска вновь вспыхнуло вооруженное противостояние между боевиками группировки «Джейш Аль-Ислам» и радикалами «Исламского государства». Бои разворачивались в районе Хаджар Аль-Асвад, а также в населенном пункте Ялда, оспариваемом сторонами. В ходе столкновений ИГИЛовцы отбили у «Армии Ислама» часть улицы Аль-Цзен, а также несколько зданий и АЗС «Авдат Хатиб». Исламистская группировка потеряла как минимум 30 радикалов. Кроме того, один из них попал в плен к ИГИЛовцам и был казнен. Несмотря на то, что подконтрольный ИГИЛ интернет-портал Al Amaq опубликовал фотографии захваченных территорий, боевики отрицали свое поражение.

Провинция Алеппо

В южной части Алеппо продолжилось широкомасштабное наступление Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских ополченцев-шиитов при поддержке российских ВКС. В дополнение к 13 населенным пунктам, освобожденным днем ранее, под контроль войск САР также перешли деревни Сардж Фари, Балуза, Кайкан, Аль-Аюбия, Кафр Абиш, Аль-Мунтар, Джубб Джасем, Хирбат Аль-Мааджир, Самирия и Таль Ад-Даман, расположенные в районе горного массива Аль-Хасс. Вследствие того, что основные силы вооруженной оппозиции противостоят правительственной армии на юго-востоке провинции Идлиб, военнослужащие САА заняли оккупированные территории, практически не встретив сопротивления со стороны боевиков. Таким образом, армия Башара Асада не только продвинулась в направлении авиабазы «Абу Духур», но и расширила буферную зону вокруг стратегической трассы Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама.

Фиксировались столкновения между турецкой армией и курдскими подразделениями на севере провинции в районе линии разграничения сил. Twitter-канал (MrKyruer) передавал, что инициатором возобновления боевых действий выступила турецкая сторона.

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных курдам территориях в провинции Дейр-эз-Зор вновь активизировали вылазки террористы «Исламского государства». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о том, что на севере региона были обнаружены тела четверых местных жителей, похищенных боевиками террористической группировки. Кроме того, тела еще двух сирийских граждан нашли неподалеку от населенного пункта Аш-Шафаа. Известно, что последние были казнены за то, что сотрудничали с Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и помогали боевикам вступать в ряды SDF, что еще раз подтверждает факты сотрудничества ИГИЛовцев и курдских отрядов, поддерживаемых США.

Согласно официальным данным, из-за участившихся нападений террористов курды ввели комендантский час в захваченных ими районах, о чем сообщал информационный портал DeirEzzor 24. Местные активисты тем временем утверждали, что командование SDF преследует цель ужесточить контроль над местным населением, для того чтобы и далее беспрепятственно заниматься грабежом и мародерством. Напомним, сообщения о неправомерных действиях курдов неоднократно поступали и ранее.

Во второй половине дня неожиданное нападение на позиции проамериканских отрядов совершили боевики ИГИЛ1, в результате чего силы SDF потеряли контроль над населенным пунктом Гаранидж. Об этом сообщало новостное агентство QASIOUN NEWS. Террористы использовали смертника для внезапной атаки. Как минимум пятеро курдских бойцов были убиты. Поступали сообщения о том, что погибшие принадлежали к числу бывших ИГИЛовцев, перешедших на сторону SDF после уничтожения террористической группировки силами САА и ВКС РФ. Американские военные самолеты почти сразу же начали вести бомбардировки по утраченному городу Гаранидж, а также по близлежащей деревне Ас-Суса, передавал военный источник в сети Twitter (soundandpic).

Провинция Идлиб

В минувшие сутки исламисты антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» в очередной раз предприняли попытки контрнаступления недалеко от военного аэродрома «Абу Духур», а также в районе населенных пунктов Синджар и Ацхан. Несмотря на то, что сперва радикалам удалось захватить ряд позиций, после прибытия дополнительных частей САА, им пришлось отступить. По информации новостного агентства Al Masdar News, более 30 членов группировки, а также несколько единиц военной техники были нейтрализованы в результате столкновений.

Российские военные самолеты продолжили боевые вылеты в регионе, атакуя опорные пункты «Джебхат Ан-Нусры»1 в окрестностях населенных пунктов Хан Сабиль, Масаран и Хан Шейхун. Данные о потерях со стороны «Тахрир Аш-Шам» все еще не оглашались. Во второй половине дня, в соответствии с точными разведданными, авиация РФ ударила по военному конвою исламистов, движущемуся в направлении Алеппо. Как передавали источники AMN, значительный урон «Нусре» был нанесен вследствие взрыва перевозившихся СВУ, предназначенных для нападений смертников.

Провинция Ракка

Появилась новая информация о количестве мирных жителей, погибших во время битвы за Ракку. Напомним, борьбу за город вели между собой отряды «Исламского государства» и Демократические силы Сирии (SDF), выступающие при поддержке западной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Новостной портал National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces сообщил о том, что бомбардировки Вашингтона привели к гибели по меньшей мере двух тысяч местных жителей, включая более 500 детей. Как заявлял Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR), также была практически полностью разрушена инфраструктура города и жилые дома.

Провинция Хама

В северной части Хамы отмечались перестрелки между террористическим альянсом «Тахрир Аш-Шам» и правительственными войсками. По данным информационного агентства EMC News Center, после того как радикалы обстреляли огневые позиции Сирийской арабской армии (САА), силы САР нанесли ответные удары по укрепрайонам террористов. Сведений о потерях сторон пока не поступало.

Боевики тем временем заявляли, что неподалеку от населенного пункта Кафр Набуда был сбит разведывательный беспилотник армии Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)