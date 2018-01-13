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Политика
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Сирия новости 13 января 22.30: ВКС РФ уничтожили конвой «Нусры» в Идлибе, ВВС США бомбят провинцию Дейр-эз-Зор
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    Сирия новости 13 января 22.30: ВКС РФ уничтожили конвой «Нусры» в Идлибе, ВВС США бомбят провинцию Дейр-эз-Зор

    22:30  13 Января 2018
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    ВКС РФ уничтожили конвой «Нусры» в Идлибе

    Сирия, 13 января. ВВС коалиции США продолжают бомбардировки на юго-востоке Дейр-эз-Зора. «Ан-Нусра»*** потеряла еще три населенных пункта в провинции Алеппо. ВКС РФ уничтожили крупный конвой боевиков на пути из Идлиба в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: уничтожили крупный конвой «Джебхат Ан-Нусры»1, направлявшийся из Идлиба в Алеппо.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенные пункты Таль Ад-Даман, Хирбат Аль-Мааджир и Самирия на юго-западе провинции Алеппо.

    «Исламское государство»1: заявляет о потерях армии САР к северо-востоку от Хамы.

    «Тахрир Аш-Шам»: утверждает, что САА понесла потери у города Хараста в Восточной Гуте Дамаска; противостоит САА на южных окраинах города Даръа.

    Курды: лишились БМП в столкновениях с ИГ1 в районе населенного пункта Аль-Бахран в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

    Международная коалиция: продолжает боевые вылеты над населенными пунктами Гаранидж и Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Военный источник в социальной сети Twitter (EasternMediafax), связанный с вооруженной оппозицией, заявляет о том, что автобусная станция в городе Хараста все еще находится под контролем исламистов антиправительственных группировок «Файлак Ар-Рахман», «Ахрар Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам». Правительственные информагентства не давали подтверждения данной информации. Кроме того, Twitter-канал утверждает, что в плен к исламистам попали семь военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), что также не было подтверждено официальными СМИ. Местные активисты уверены, что боевики продолжают публиковать недостоверные сведения, чтобы обнадежить продолжающих сопротивление радикалов и поднять уровень боевого духа.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских военных самолетов продолжает стремительно продвигаться на юго-западе провинции Алеппо. Как передают военные источники в Twitter (watanisy) и (SyriaWar2), под контроль сил САР перешли деревни Хирбат Аль-Мааджир и Самирия. Кроме того, несмотря на недавние заявления боевиков о прибытии подкрепления и о наличии крепкой обороны вокруг населенного пункта Таль Ад-Даман, правительственным подразделениям удалось освободить город, практически не встретив сопротивления со стороны радикалов. Об этом сообщает Twitter-канал (sayed_ridha). Таким образом, в общей сложности за сегодняшний день коалиция «Хайят Тахрир Аш-Шам» лишилась десяти населенных пунктов. Отмечается, что также войска Башара Асада значительно превосходили исламистов в численном составе и военной технике. 

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Интернет-портал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», утверждает, что террористы ИГ уничтожили БМП курдских Отрядов народной самообороны (YPG) неподалеку от города Аль-Бахран на левом побережье реки Евфрат в юго-восточной части провинции. Подробности случившегося в настоящий момент уточняются. Напомним, несколько часов назад ИГИЛовцам удалось захватить ранее оккупированный курдам город Гаранидж, убив при этом нескольких бойцов Сирийской демократической армии**** (SDF).

    ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, между тем продолжают наносить интенсивные авиаудары по населенным пунктам Гаранидж и Ас-Суса. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из мирных жителей. Сведения об этом выясняются.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Согласно информации военного источника в сети Twitter (CombatChris1), вновь продолжились столкновения между силами Башара Асада и боевиками вооруженной оппозиции в районе Аль-Маншия на южных окраинах административного центра провинции. Несмотря на то, что на данных территориях действует режим тишины, исламистские группировки, базирующиеся в данном районе, время от времени открывают огонь по опорным пунктам армии САР, что приводит к ответным действиям со стороны правительственных войск. Напомним, перемирие между САА и умеренными оппозиционными формированиями вступило в силу после переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Российские военные самолеты провели массированную воздушную атаку позиций террористической группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам», на юго-востоке региона. Информационное агентство Al Masdar News передает, что в результате точечных авиаударов ВКС РФ был уничтожен крупный военный конвой боевиков, направлявшийся в провинцию Алеппо. Вместе с радикалами была также уничтожена их тяжелая военная техника. Более того, по данным военных источников AMN, значительный урон был нанесен группировке вследствие взрыва большого запаса взрывчатки, предназначавшейся для проведения атак смертников.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Интернет-порталы «Исламского государства» начали информационную войну против Сирийской арабской армии (САА). Как заявляет военный источник в Twitter (freelaancenews) со ссылкой на новостной портал «Аль-Амак», ИГИЛовцы активизировали боевые действия северо-восточнее Хамы. Боевики утверждают, что уничтожили танк правительственных сил САР ударом из ракетного комплекса. Также радикалы ИГ сообщают о том, что якобы взяли в плен нескольких солдат САА. Однако данные сведения не были подтверждены правительственными источниками. Напомним, террористы, дислоцирующиеся северо-восточнее столицы региона, бежали из окружения САА в «Акербатском котле» и отбили ряд населенных пунктов у антиправительственной организации «Тахрир Аш-Шам». Тем не менее никаких данных о начале столкновений с войсками Башара Асада пока не поступало.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 13 января 22.30: ВКС РФ уничтожили конвой «Нусры» в Идлибе, ВВС США бомбят провинцию Дейр-эз-Зор
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