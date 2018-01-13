Выборы-2018: штаб Путина рассказал о размещении баннеров в поддержку кандидата

Москва, 13 января. Предвыборные баннеры в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина, который принял решение баллотироваться на четвертый срок в марте, уже начали появляться на российских улицах. Об этом в субботу заявил официальный представитель избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов.

«Наружная реклама, баннеры уже вывешиваются по стране», — отметил он.

По словам Кондрашова, в настоящее время штаб готовит телевизионные ролики в поддержку Путина, передает РИА Новости.

Напомним, что президентские выборы пройдут в России 18 марта. Предвыборная кампания стартовала в декабре прошлого года. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намерении принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Он уже собрал большую часть подписей в свою поддержку, необходимых для регистрации в качестве кандидата. Ожидается, что список доверенных лиц Путина будет полностью готов к концу месяца и передан в ЦИК.

Владимир Путин. Биография