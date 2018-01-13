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Выборы-2018: штаб Путина рассказал о размещении баннеров в поддержку кандидата
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    Выборы-2018: штаб Путина рассказал о размещении баннеров в поддержку кандидата

    21:00  13 Января 2018  /обновлено: 21:00  13 Января 2018
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    Выборы-2018: штаб Путина рассказал о размещении баннеров в поддержку кандидата

    Москва, 13 января. Предвыборные баннеры в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина, который принял решение баллотироваться на четвертый срок в марте, уже начали появляться на российских улицах. Об этом в субботу заявил официальный представитель избирательного штаба Путина  Андрей Кондрашов.

    «Наружная реклама, баннеры уже вывешиваются по стране», — отметил он.

    По словам Кондрашова, в настоящее время штаб готовит телевизионные ролики в поддержку Путина, передает РИА Новости.

    Напомним, что президентские выборы пройдут в России 18 марта. Предвыборная кампания стартовала в декабре прошлого года. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намерении принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Он уже собрал большую часть подписей в свою поддержку, необходимых для регистрации в качестве кандидата. Ожидается, что список доверенных лиц Путина будет полностью готов к концу месяца и передан в ЦИК.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #баннеры #выборы-2018
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