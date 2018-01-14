Сирия, 14 января. САА предотвратила атаку «Джебхат ан-Нусры»***1 на севере Хамы. Курды YPG приняли в свои ряды 700 новых бойцов в провинции Дейр-эз-Зор. Главари «Тахрир аш-Шам» стягивают все силы на юг Алеппо и юго-восток Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: смогли предотвратить атаку «Ан-Нусры» вблизи Аль-Латамины; продолжают тяжелые бои с «Тахрир аш-Шам» к юго-востоку от Идлиба; обнаружили самодельный летательный аппарат боевиков рядом с аэропортом к юго-западу от Дамаска.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): приказала лидерам подконтрольных группировок перебрасывать силы из-под Африна на юго-восток Идлиба и на юг Алеппо; стягивает отряды наемников и минометы в район Абу-Духура; усилила меры безопасности на своих объектах в городе Идлиб, опасаясь активизации «спящих ячеек» ИГ1.

Курды: пополнили свои ряды 700 новыми бойцами из провинции Дейр-эз-Зор на востоке от Евфрата.

«Ахрар аш-Шам»: вместе с союзниками обстреляла позиции армии САР на южной окраине Харасты в предместьях Дамаска.

Провинция Дамаск

Силы безопасности Сирии зафиксировали в районе аэродрома «Меззех» к юго-западу от Дамаска летательный аппарат кустарного производства, спускавшийся на крышу одного из расположенных поблизости зданий, передает новостной портал Damascus Now. В ходе исследования объекта выяснилось, что он оснащен подвесной системой для переноса взрывчатого вещества, однако возможный транспортируемый груз в зоне посадки обнаружен не был. Отмечается, что данный аэростат совершал неуправляемый полет. Подобные аппараты, очевидно, изготавливаемые боевиками-исламистами, предназначены для доставки СВУ на склады вооружений, аэродромы или места скопления людей. Предполагается, что данный объект был запущен одной из антиправительственных группировок, базирующейся в окрестностях столицы.

Боевики формирований «Хайят Тахрир аш-Шам», «Файлак Ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» открыли беспокоящий огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) к югу от населенного пункта Хараста, расположенного на северо-востоке от Дамаска, утверждает подконтрольное исламистам агентство Qalaat Al Mudiq. Никаких официальных данных о возможных столкновениях в этом районе пока не поступало. Также отмечается, что радикалы активно укрепляют позиции на окраине поселения, рассчитывая отразить возможную грядущую атаку войск САР.

Провинция Алеппо

Главари «Джебхат Фатх аш-Шам» отдали приказ лидерам подконтрольных исламистских группировок «Джейш Аль-Ватан» и «Джейш Аш-Шималь», базирующихся на северо-западе от Алеппо вблизи кантона Африн, передислоцировать силы на юг региона, а также на юго-восток соседней провинции Идлиб с целью противостояния правительственным силам САР и ВКС РФ. По информации военного источника в Twitter (@IvanSidorenko1), цель данной переброски — усиление линий обороны на данных фронтах, которые были серьезно ослаблены из-за стычек между «Ан-Нусрой» и «Исламским движением Восточного Туркестана». Сообщается, что члены данного формирования, выступавшего вместе с «Тахрир аш-Шам» против сирийских войск, отказываются продолжать столкновения с САА и намерены покинуть пределы арабской республики.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские Отряды народной самообороны (YPG), базирующиеся в восточной части региона, пополнили свои ряды несколькими сотнями новых бойцов. Согласно сведениям информационного портала ANF News, к YPG после прохождения специальной военной подготовки присоединились порядка 700 новобранцев, причем большая часть из них — выходцы из провинции Дейр-эз-Зор. Стоит отметить, что в регионе проживает преимущественно арабо-суннитское население, которое, напротив, открыто не поддерживает курдов, считая их новыми захватчиками. Ранее также поступали многочисленные сообщения о том, что бывшие террористы «Исламского государства»1 в соответствии с договоренностями с представителями ССО США вступают в проамериканские Демократические силы Сирии (SDF)****, ядро которых как раз и составляют курды YPG.

Провинция Идлиб

Новостной Twitter-канал Idlib 24 заявляет о том, что террористы «Тахрир аш-Шам» провели мощную контратаку позиций армии САР на окраине поселения Хуан Аль-Кебир на юго-востоке провинции Идлиб. Отмечается, что несколько сотен боевиков одновременно выдвинулись в наступление со стороны поселков Ат-Тамания, Сукайк и Умм Джалал. В результате Хуан Аль-Кебир был захвачен. Однако в ходе последующих ответных действий военнослужащих САА, ВВС САР и ВКС РФ значительная часть позиций была восстановлена. В настоящий момент боевые действия на этом направлении продолжаются.

Полевые командиры «Джебхат ан-Нусры» продолжают передислоцировать силы и ресурсы к городу Абу-Духур на востоке региона с целью задержать дальнейшее продвижение войск САР, поддерживаемых российскими ВКС. Для этого в данный район были переброшены отряды подконтрольной группировки «Джейш Аль-Ахрар», дополнительные боевики из состава террористического альянса «Тахрир аш-Шам» и крупнокалиберные минометы. Также в регион прибыли отряды иностранных наемников, большей частью из Узбекистана. Информация об этом появилась на закрытых каналах «Джебхат Фатх аш-Шам» в Telegram.

Боевики «Ан-Нусры» параллельно продолжают кампанию против «спящих ячеек» ИГИЛ1 в городе Идлиб, передает оппозиционный Twitter-канал (@FSAPlatform). Главари опасаются, что действующие подпольно члены враждебной террористической организации могут воспользоваться тяжелой ситуацией в регионе и нанести неожиданный удар в тылу. Так, сообщается, что на главных объектах «Тахрир аш-Шам» в административном центре провинции были значительно усилены меры безопасности.

Провинция Хама

Сирийские военные смогли предотвратить массированную атаку террористов «Джебхат ан-Нусры» на линии соприкосновения сил между городами Аль-Латамина и Халфая. Как передает на своей странице в Twitter (@watanisy) военный источник, несколько сотен боевиков готовились выдвинуться в наступление, однако в результате внезапно начавшихся сосредоточенных артиллерийских обстрелов САА нападение было сорвано. Отряды «Тахрир аш-Шам» были вынуждены отойти к населенным пунктам Кафр Зета, Мурек и Хан Шейхун. При этом «Нусра» понесла большие потери в живой силе — сообщается, что было уничтожено не меньше 100 террористов. Тем не менее на закрытых Telegram-каналах радикалов вновь появляются сообщения о новой готовящейся атаке боевиков со стороны Аль-Латамины в направлении города Халфая.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)