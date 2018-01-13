Украинцы доносят в полицию на «сепаратистов», слушающих российскую музыку

Киев, 13 января. Украинская полиция отмечает рост доносов на граждан, уличенных в просмотре российских каналов или прослушивании российской музыки. Об этом рассказал представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, правоохранительные органы реагируют на подобные вызовы и проверяют состав преступления. Если в действиях человека находят признаки «сепаратизма», дело передается СБУ. В то же время Жукович отметил, что пьяных людей за исполнение российских песен все же в тюрьму не сажают.

«Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи. Если это запрещено, то принимаем меры, согласно законодательству», — отметил он.

Жукович подчеркнул, что часто причиной подобных доносов является вовсе не гражданский долг, а обычная мстительность. Таким образом некоторые украинцы сводят счеты со своими недругами за нанесенные обиды, пишут украинские СМИ.

Напомним, что ранее в Верховную раду внесли законопроект о защите от коллаборационизма, который запрещает занимать определенные посты людям, уличенным «в сотрудничестве с врагом», вводит уголовную ответственность за публичную поддержку ДНР и ЛНР, а также поощряет доносы на граждан, сочувствующих «сепаратистам».