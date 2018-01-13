Запад не знает, что теперь делать с коррумпированной Украиной — Кедми

Москва, 13 января. Западные страны, которые активно поддерживали лидеров Евромайдана во время госпереворота в 2014 году, теперь не знают, что им делать с Украиной, где процветает коррупция и радикализм, считает общественный деятель Израиля Яков Кедми.

«Никто не знает, как от этого несчастья избавиться. Те, кто туда влезли, не знали, куда они влезают. А теперь они не знают, что с ней делать. Что делать с коррумпированной Украиной? Что делать с бандитскими формированиями?» — отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, в США и Европе никто не хочет брать ответственность за нынешнюю ситуацию на Украине. Кедми уверен, что украинский кризис не может быть решен извне, пишет «Политнавигатор».

Напомним, что в конце прошлого года США и Канада заявили, что намерены начать поставки летального оружия на Украину, что может означать переход противостояния в Донбассе в активную фазу.