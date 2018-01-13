Хоккейный арбитр мастер-шоу в Астане рассказала, как она судила матч с Путиным

Москва, 13 января. Главный арбитр мастер-шоу Недели звезд КХЛ в Астане Дарья Абросимова рассказала, как она судила хоккейный матч, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин.

По ее словам, она не сильно волновалась в тот раз, поскольку довольно часто судит матчи, в которых играют известные люди.

«У меня был опыт работы в Ночной хоккейной лиге, когда играл президент РФ Владимир Путин. Это был первый матч в истории, когда президент вышел на лед на Ходынском поле. Я была тогда спокойна. Мы часто работаем с известными людьми, легендами», — рассказала девушка изданию Metro.

Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин вышел на лед в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. В матче также приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и хоккеист Вячеслав Фетисов.

Владимир Путин. Биография