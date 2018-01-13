Ди Каприо сыграет Чарльза Мэнсона в фильме Тарантино

Лос-Анджелес, 13 января. Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо сыграет роль в новом фильме режиссера Квентина Тарантино о Чарльзе Мэнсоне.

Как отмечается, Ди Каприо досталась главная роль. Актер предстанет перед зрителями нового фильма Тарантино в образе стареющего безработного актера.

Предполагается, что его партнером по фильму станет звезда «Отряда самоубийц» актриса Марго Робби. Вероятно, она сыграет одну из жертв «Семьи» Мэнсона — жену режиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Премьеру фильма ждут уже в августе следующего года.

По некоторым данным, действия картины будут разворачиваться в 1969 году. В этот год члены коммуны Мэнсона совершили ряд убийств. Однако Тарантино обратил внимание, что его фильм не является биографическим.

Мэнсон является одним из наиболее известных американских преступников XX века. Вместе со своими сообщницами он жестоко убил семерых человек.

Год назад, 16 января, Ди Каприо признался, что хотел бы исполнить роль президента России Владимира Путина.