Американская девушка-блогер сравнила жизнь в России и США

Нью-Йорк, 13 января. Американский блогер Бриджит Барбара, которая прожила некоторое время в России, чтобы выучить русский язык, записала ролик, в котором сравнила жизнь в двух странах.

По ее словам, во многом жизнь россиян и американцев похожа, однако есть некоторые бытовые и поведенческие особенности, которые отличают эти народы друг от друга.

Так, например, жители России любят прогуляться по городу, когда есть свободное время, в то время как жители Нью-Йорка предпочтут провести досуг в ресторане или кафе. Барбару также сильно удивило наличие в российских квартирах стиральных машин — в США принято стирать вещи в прачечной, пишет «Экономика сегодня».

Кроме того, девушке очень понравилась среднеазиатская и кавказская кухня, которая не сильно распространена в Нью-Йорке. Говоря об особенностях государственного устройства России, Барбара отметила преимущества системы бесплатного здравоохранения.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин выступил за восстановление отношений между Россией и США, которые осложнились после того, как Вашингтон ввел санкции. Он также выступил против любых ограничений в сферах совместной деятельности в России и США.



