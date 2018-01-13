выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Олимпийского чемпиона Андрея Лаврова уволили из ФГР за прогулы
Общество
Американская девушка-блогер сравнила жизнь в России и США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американская девушка-блогер сравнила жизнь в России и США

    19:40  13 Января 2018  /обновлено: 19:40  13 Января 2018
    415

    Американская девушка-блогер сравнила жизнь в России и США

    Нью-Йорк, 13 января. Американский блогер Бриджит Барбара, которая прожила некоторое время в России, чтобы выучить русский язык, записала ролик, в котором сравнила жизнь в двух странах. 

    По ее словам, во многом жизнь россиян и американцев похожа, однако есть некоторые бытовые и поведенческие особенности, которые отличают эти народы друг от друга.

    Так, например, жители России любят прогуляться по городу, когда есть свободное время, в то время как жители Нью-Йорка предпочтут провести досуг в ресторане или кафе. Барбару также сильно удивило наличие в российских квартирах стиральных машин — в США принято стирать вещи в прачечной, пишет «Экономика сегодня».

    Кроме того, девушке очень понравилась среднеазиатская и кавказская кухня, которая не сильно распространена в Нью-Йорке. Говоря об особенностях государственного устройства России, Барбара отметила преимущества системы бесплатного здравоохранения.

    Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин выступил за восстановление отношений между Россией и США, которые осложнились после того, как Вашингтон ввел санкции. Он также выступил против любых ограничений в сферах совместной деятельности в России и США.


     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сша #блогер
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Украинцы доносят в полицию на «сепаратистов», слушающих российскую музыку

      20:39 13 Января 2018 328
      Читать
      19:00
      Сегодня

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН
      17:34
      Сегодня

      Выборы-2018: муфтий Крыма объяснил, почему поддерживает Путина

      15:19
      Сегодня

      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»
      15:10
      Сегодня

      Россия будет противостоять «санкционному беспределу» США — Рябков
      13:12
      Сегодня

      Второй дивизион ЗРК C-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 29714

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6977

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6828

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12247

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11936
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      19:00   13 Января 2018
      1561
      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      18:56   13 Января 2018
      1172
      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»

      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»

      15:19   13 Января 2018
      2467
      Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами-2018 — Рябков

      Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами-2018 — Рябков

      14:02   13 Января 2018
      554