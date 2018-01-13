СК РФ назвал причину взрыва в жилом доме Омска

Новосибирск, 13 января. Причиной взрыва в жилом доме в Омске стал недавно заправленный на заправке пятилитровый газовый баллон, сообщили в следственном управлении СК РФ по Омской области.

Накануне прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. В инциденте пострадали восемь человек, шестеро из которых получили серьезные ожоги.

«По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился», — рассказали региональные следователи.

На данный момент определена заправка, где был заправлен баллон. На месте проводится обыск и изымается документация.

Накануне Федеральное агентство новостей опубликовало список пострадавших во время взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Омске.