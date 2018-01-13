Сторонники Трампа потребовали гражданского ареста мэра Лондона Хана

Лондон, 13 января. Сторонники президента США Дональда Трампа в субботу пытались сорвать речь мэра Лондона Садика Хана, который выступал против визита американского лидера в Великобританию. Инцидент произошел в одном из британских аналитических центров.

Активисты общественной организации White Pendragons, скандируя лозунги в поддержку Трампа, заявили, что собираются произвести «ненасильственный гражданский арест» Хана. Охранники попытались вывести из зала возмутителей спокойствия, однако сторонники Трампа заявили, что приобрели билеты на выступление мэра, поэтому имеют полное право находиться в помещении. В конечном итоге их удалось вывести из зала, после чего Хан продолжил выступление.

Напомним, что ранее Хан назвал ошибкой решение королевы Великобритании Елизаветы II пригласить Трампа в Лондон. Многие либерально настроенные британцы выступают против визита Трампа из-за введенных им ограничений в миграционной политике.