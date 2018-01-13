Действующий президент Чехии Земан лидирует в первом туре выборов

Прага, 13 января. Действующий президент Чехии Милош Земан, который решил баллотироваться на новый срок, лидирует на выборах в первом туре.

После проверки 83% бюллетеней выяснилось, что за него проголосовали 40,4% избирателей. На втором месте оказался бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош. За его кандидатуру отдали голоса 26% чехов. Таким образом, Земан и Драгош выходят на второй тур выборов, который состоится 26-27 января. Сообщается, что явка составила 61%.

Напомним, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин встретился с лидером Чехии Милошом Земаном в Сочи. Политики согласились с необходимостью укреплять двусторонние отношения, а также обсудили ряд политических вопросов. Путин отметил улучшение товарооборота с Чехией за девять месяцев. Земан поддержал тезис о росте экономических показателей, а также высказался за снятие санкций с России.