«Спартак» обвинили в разисме из-за «тающих шоколадок»

Москва, 13 января. Московский футбольный клуб «Спартак» обвинили в расизме из-за комментария защитника команды Георгия Джикия на видеозаписи о «тающих на солнце шоколадках».

Джикия снял видео с тренировки команды. На нем темнокожие игроки разминались на поле под лучами солнца.

«Смотрите, как шоколадки тают на солнце», — прокомментировал за кадром футболист.

Коллеги были не против такого обращения: они улыбались и махали в камеру. Видео попало в Twitter, после чего разгорелся скандал. Некоторым пользователям Сети высказывание Джикии показалось расистским. Вскоре ролик исчез из соцсети, однако его успел сохранить телеканал «Звезда».

Одним из «шоколадок» был полузащитник Фернандо. Он снял видео в защиту клуба.