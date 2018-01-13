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Сирия в битве за Идлиб: корреспондент ФАН запечатлел тяжелые бои САА и «Джебхат ан-Нусры»
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    Сирия в битве за Идлиб: корреспондент ФАН запечатлел тяжелые бои САА и «Джебхат ан-Нусры»

    18:59  13 Января 2018  /обновлено: 18:59  13 Января 2018
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    На северо-востоке провинции Идлиб

    В районе между Хамой и Идлибом продолжаются тяжелые столкновения между боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и других исламистских группировок с одной стороны и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и их союзниками с другой. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР сумел снять на фото некоторые моменты столкновений в предместьях города Аль-Латамина и на юго-востоке провинции Идлиб.

    В окрестностях Аль-Латамины

    На снимках запечатлены моменты авиаударов ВВС Сирии и ВКС РФ по военным объектам «Джебхат Фатх аш-Шам»1 в предместьях Аль-Латамины, одного из ключевых оплотов террористов в регионе. В результате бомбардировок исламисты понесли серьезные потери в живой силе и технике. Под прикрытием боевой авиации в атаку выдвинулись подразделения правительственных войск САР и союзных Сил национальной обороны (NDF). В ходе нескольких часов ожесточенных столкновений с террористами им удалось отбить ряд позиций «Ан-Нусры». Как отмечает наш корреспондент, в ходе последующего обыска в одном из командных пунктов была найдена ценная документация боевиков. В подтверждение этого репортер ФАН сделал снимок одного из найденных листов с печатью данной террористической организации.

    Карта военных действий в регионе

    Между тем на территории соседнего Идлиба на окраине северо-восточного поселка Умм Аль-Халахиль также прошли тяжелые бои. На этом направлении отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» вместе с боевиками «Исламского движения Восточного Туркестана» и группировки «Джейш Аль-Наср» пытались контратаковать, рассчитывая восстановить контроль над утраченным населенным пунктом. Наш корреспондент запечатлел, как правительственные силы противостояли террористам, применяя, в частности, танки. В результате атака была отражена.

    На юго-востоке провинции Идлиб

    Напомним, за последние недели сирийские войска, прикрываемые российской боевой авиацией, смогли освободить обширные территории на юго-востоке Идлиба, и в том числе отбили у «Ан-Нусры» стратегический аэропорт «Абу-Духур» на окраине провинции. Другие подразделения САА параллельно наступают со стороны юга Алеппо. Таким образом, часть отрядов «Тахрир аш-Шам» в настоящий момент уже почти полностью заблокирована на границе регионов.

    На юго-востоке провинции Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #хама #вкс рф #саа #идлиб #джебхат ан-нусра #тахрир аш-шам #аль-латамина #абу-духур
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