Киев, 13 января. Украинские политики, возглавившие страну после госпереворота в 2014 году, отдали Крым, боясь потерять власть в Киеве, считает политолог Руслан Бортник. По его словам, перед ними стояла задача — либо укрепиться в киевских кабинетах, либо попытаться отстоять Крым.

«Я думаю, что в какой-то степени Крым обменяли на власть в Киеве. Ничего не делал для того, чтобы Крым остался в составе Украины», — пояснил Бортник в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, что Крым перешел в состав России в 2014 году по итогам народного референдума. Украинские власти отказываются признавать крымский референдум, оспаривая территориальную принадлежность полуострова.

Президент России Владимир Путин уже не раз заявлял, что жители Крыма приняли свое решение, и данный вопрос больше обсуждению не подлежит. При этом он предложил Киеву забрать украинские корабли, которые остались у крымских берегов в момент референдума.

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