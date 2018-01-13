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ЛДПР предложит ЮНЕСКО внести пельмени в список нематериального наследия
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    ЛДПР предложит ЮНЕСКО внести пельмени в список нематериального наследия

    18:16  13 Января 2018  /обновлено: 18:16  13 Января 2018
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    ЛДПР предложит ЮНЕСКО внести пельмени в список нематериального наследия

    Москва, 13 января. Представители ЛДПР предложили внести пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО, заявил представитель политической силы Александр Курдюмов.

    В ЛДПР отреагировали на предложение президента Франции Эммануэля Макрона внести багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Депутаты отметили, что у России тоже есть фирменные блюда. По мнению Курдюмова, в России два таких продукта.

    «Пельмени я бы внес, блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт, — приводит слова депутата РИА Новости. — Пельмени и блины – то, что всегда делают в наших домах. В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины».

    Он подчеркнул, что там, где можно встретить пельмени и блины, поблизости всегда находятся русские.

    Курдюмов подтвердил, что во фракции ЛДПР подготовят такую идею и предложат ее ЮНЕСКО.

    ЛДПР предложит ЮНЕСКО внести пельмени в список нематериального наследия

    Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость сберегать и приумножать уникальное культурное наследие России. Глава государства призвал формировать и укреплять ценности, объединяющие жителей страны.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимоешнская
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    #путин #лдпр #блины #наследие #юнеско #пельмени
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