ЛДПР предложит ЮНЕСКО внести пельмени в список нематериального наследия

Москва, 13 января. Представители ЛДПР предложили внести пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО, заявил представитель политической силы Александр Курдюмов.

В ЛДПР отреагировали на предложение президента Франции Эммануэля Макрона внести багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Депутаты отметили, что у России тоже есть фирменные блюда. По мнению Курдюмова, в России два таких продукта.

«Пельмени я бы внес, блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт, — приводит слова депутата РИА Новости. — Пельмени и блины – то, что всегда делают в наших домах. В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины».

Он подчеркнул, что там, где можно встретить пельмени и блины, поблизости всегда находятся русские.

Курдюмов подтвердил, что во фракции ЛДПР подготовят такую идею и предложат ее ЮНЕСКО.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость сберегать и приумножать уникальное культурное наследие России. Глава государства призвал формировать и укреплять ценности, объединяющие жителей страны.