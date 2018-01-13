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Клинцевич: США хотят нарушить баланс сил в ядерной сфере
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    Клинцевич: США хотят нарушить баланс сил в ядерной сфере

    19:22  13 Января 2018  /обновлено: 19:22  13 Января 2018
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    Клинцевич: США хотят нарушить баланс сил в ядерной сфере

    Москва, 13 января. Заявлениями о якобы превосходстве России в ядерной сфере США хотят нарушить существующий в мире баланс, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Клинцевич прокомментировал содержание несекретной части американской ядерной доктрины, которая была опубликована в газете Huffington Post. По мнению составителей, Россия якобы избегает выполнения своих обязательств в рамках ряда ядерных договоренностей.

    Сенатор отметил, что документ во многом отражает настроения президента США Дональда Трампа. Клинцевич пояснил, что американский лидер недоволен состоянием военного потенциала США и его ядерной составляющей.

    «Его (доктрины. — Прим. ФАН) составители пошли даже на прямой подлог, обвинив Россию в намерении первой использовать ядерное оружие, — приводит слова Клинцевича РИА Новости. — Идеологическому обоснованию доктрины служит и тезис о ядерном преимуществе России».

    Клинцевич: США хотят нарушить баланс сил в ядерной сфере

    Сенатор опроверг это утверждение, заметив, что в настоящее время Россия серьезно уступает США. Он убежден, что цель Вашингтона и американской доктрины —  «сломать сложившееся соотношение сил на мировой арене».

    «Подобного развития событий Россия никогда не допустит», — констатировал Клинцевич.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #сша #клинцевич #доктрина #ядерная сфера #баланс
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