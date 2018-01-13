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«Такой большой, а в сказки верит»: в РФ отреагировали на предложение Гройсмана вернуть Крым
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    «Такой большой, а в сказки верит»: в РФ отреагировали на предложение Гройсмана вернуть Крым

    18:07  13 Января 2018  /обновлено: 18:07  13 Января 2018
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    «Такой большой, а в сказки верит»: в РФ отреагировали на предложение Гройсмана вернуть Крым

    Москва, 13 января. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Россию вернуть Крым вместе с оставшимися на территории республики украинскими кораблями. Об этом он сказал, комментируя слова президента РФ Владимира Путина, предложившего ВСУ забрать украинские корабли,  которые Киев не успел вывести в момент перехода Крыма в состав России.

    Инициатива Гройсмана вызвала бурное обсуждение среди российских интернет-пользователей. Некоторые поразились наивности украинского премьера, который все еще верит, что Крым вернется на Украину.

    «Такой большой, а в сказки верит»: в РФ отреагировали на предложение Гройсмана вернуть Крым

    «Такой большой и в сказки верит», — отметил пользователь под ником Kedr5.

    «Отдать Гройсману Воронеж, Кубань, Ростов и Северный флот. Немедленно. А то обидится», — шутит Mike_R.

    Россияне также обратились к Гройсману со встречным предложением. Так, например,  некоторые призывают Киев отдать территории, полученные от Российской Империи и от СССР, а другие предлагают выставить счет за утилизацию старых украинских кораблей, если ВСУ их не заберут. Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине забрать остатки флота, оставшиеся в Крыму.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #украина #крым #гройсман
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