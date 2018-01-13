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    Главные новости 13 января

    19:00  13 Января 2018
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    Главные новости 13 января

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 13 января.

    Украинские пользователи социальных сетей скептически отреагировали на заявления главы правительства страны Владимира Гройсмана, сделанные им в интервью для журнала Forbes. Украинцы попросили Гройсмана не позорить страну.

    Старый Новый год — 2018: когда отмечается, святочные гадания на суженого, народные традиции и приметы. Гадания на суженого и приметы на Старый Новый год — 2018.

    Украинский журналист, автор публикаций об организованной преступности на Украине Анатолий Шарий прокомментировал реакцию Киева на предложение президента России Владимира Путина вернуть корабли ВМС Украины. Шарий о реакции Киева на предложение Путина вернуть корабли Украине: Это напоминает анекдот.

    Сирия, 13 января. В Идлиб прибыло подкрепление боевиков; ИГ1 (ИГИЛ1, Исламское государство1 — запрещено в РФ) продолжает занимать территории «Хайят Тахрир аш-Шам»; «Джейш аль-Ислам» может развить наступление в сторону Дамаска. Сирия новости 13 января 07.00: в Идлиб прибыло подкрепление боевиков; ИГ продолжает занимать территории «Хайят Тахрир аш-Шам».

    Пресс-служба российского представительства японской автомобильной компании Toyota сообщила, что новое поколение бизнес-седана Toyota Camry появится на российском рынке в конце текущего года. Стала известна дата выхода нового Toyota Camry в России.

    Украинская журналистка Янина Соколовская заявила, что Киев в состоянии обойтись без российского газа. Украинская журналистка заявила, что Киев обойдется без российского газа.

    Компания Samsung на закрытой встрече в Лас-Вегасе презентовала новый смартфон Galaxy X со складывающимся экраном. Samsung представила складной дисплей для нового смартфона Galaxy X.

    «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) понесла значительные потери, попытавшись контратаковать САА в провинции Идлиб. Курды ввели комендантский час в городе Ракка. Террористы расправились с ИГИЛовцами, поддерживающими курдов в Дейр-эз-Зоре. Сирия новости 13 января 12.30: в Ракке введен комендантский час, попытки контратак «Нусры» в Идлибе провалились.

    Сирия, 13 января. Обстрелявшие авиабазу «Хмеймим» 31 декабря боевики ликвидированы в Идлибе, в результате атаки смертника в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF, САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» десятки поселений Алеппо, Идлиба и Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 13 января 06.00: атаковавшие российскую базу «Хмеймим» боевики уничтожены в Идлибе, SDF потеряли 20 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

    Забавные шуточные короткие поздравления в стихах для SMS со Старым Новым 2018 годом для родных и близких, друзей и коллег. Прикольные поздравления на Старый Новый 2018 год для друзей, родных и коллег.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Михайлиди
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