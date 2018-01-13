Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина
Москва, 13 января. После требования президента России Владимира Путина повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума Минтруд подготовил соответствующий законопроект.
Предполагается, что проект закона вступит в силу с 1 мая текущего года. Текст документа, подготовленного представителями Минтруда, опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
«Внести в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» … изменение, изложив часть первую в следующей редакции: «Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11163 рубля в месяц», — говорится в законопроекте.
Напомним, Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым предложил уровнять размеры МРОТ и прожиточного минимума в России с 1 мая — Дня труда.