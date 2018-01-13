Выборы-2018: муфтий Крыма объяснил, почему поддерживает Путина

Симферополь, 13 января. Муфтий крымских мусульман Эмирали Аблаев поддержал кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина, который в марте будет баллотироваться на четвертый срок.

В субботу Аблаев прибыл на один из участков в поддержку Путина в Симферополе и оставил свою подпись. Кроме него в поддержку Путина выступили депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек и Рустен Казаков — первый крымский татарин, ставший олимпийским чемпионом по борьбе.

«Самое главное не только для крымских татар, но и всего полуострова — это мир и спокойствие. У нас нет войны, мы все живем хорошо, все друг другу помогают и уважают. Для нас это честь жить спокойно на своей родине, растить своих детей и внуков», — рассказал муфтий журналистам.

Напомним, что президентские выборы состоятся в марте этого года. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Владимир Путин. Биография