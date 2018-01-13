Образ «новой Украины»: Пушков отреагировал на нападение «бесноватой» активистки Femen на Земана

Прага, 13 января. Полуобнаженная активистка украинского движения Femen Анжелина Диаш напала на президента Чехии Милоша Земана на участке для голосования. Член Совета Федерации России Алексей Пушков отметил, что она представляет собой один из образов «новой Украины».

Активистка Femen напала на чешского президента на избирательном участке. Полуобнаженная Диаш выбежала навстречу Земану, однако ее оперативно задержала охрана главы государства. Девушку задержали на 48 часов. Ее подозревают в нарушении закона по статье «Хулиганство».

Пушков отреагировал на этот инцидент на своей странице в Twitter.

«Полуголая украинка из Femen атаковала президента Чехии на избирательном участке в Праге, — констатировал он в социальной сети. — Неодетые, бесноватые, вечно орущие…Один из образов «новой Украины». И на Россию это не повесить».