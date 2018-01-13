Запущенный по инициативе Путина конкурс российских лидеров станет ежегодным

Москва, 13 января. Созданный по инициативе президента России Владимира Путина конкурс «Лидеры России» будет проводиться каждый год. Об этом в субботу заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, участники прошлогоднего конкурса, попавшие в полуфинал, также могут попробовать свои силы и в этом году, поскольку для организаторов важно не определить победителей, а выявить наиболее перспективных управленцев. В финал конкурса прошли 300 человек из 2700.

Напомним, что «Лидеры России» — это открытый конкурс руководителей нового поколения, который был запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина. Участники мероприятия могут получить комплексную оценку своих лидерских способностей, познакомиться с успешными управленцами и попасть в программу развития кадрового управленческого резерва, а победители — выиграть образовательный грант в размере 1 млн рублей.

Владимир Путин. Биография