Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

В декабре прошлого года благодаря, прежде всего, работе ВКС РФ, российских ССО, наших военных советников и военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) прекратило свое существование на территории САР. Чуть позже часть контингента российских сил была выведена из арабской республики по приказу президента Владимира Путина. Между тем группировка ВС США, цель которой, как утверждает официальный Вашингтон, — борьба с международным терроризмом, до сих сохраняет свое незаконное присутствие в Сирии в полном объеме.

Чем же тогда занимаются американцы в САР, если ИГ1 уничтожено, а с другой террористической организацией — «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ) — вооруженного противостояния они никогда не вели? На северо-востоке страны, где простирается так называемый Сирийский Курдистан, базируются поддерживаемые США курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF), и потому присутствие там контингента ВС Соединенных Штатов если нельзя оправдать этим, то, по крайней мере, можно хоть как-то логически обосновать. Но почему американцы по-прежнему сохраняют свои позиции в районе поселения Ат-Танф на юге провинции Хомс?

Что сейчас происходит там и стоит ли опасаться нового этапа наступления террористов? Федеральное агентство новостей (ФАН) провело собственное расследование. Наши корреспонденты в Сирии — Игорь Петрашевич и Роман Мартынович — направились на юг республики в надежде увидеть происходящее в оккупированном районе своими глазами.

Еще прошлым летом, когда подконтрольные Пентагону отряды боевиков пытались распространить свое влияние дальше на восток вдоль южной границы САР, подразделениям САА при помощи наших ВКС удалось отрезать им путь. Таким образом, анклав вооруженных сил США и исламистских группировок, занимающий территорию радиусом в 55 километров от точки на стыке границы с Ираком и Иорданией, оказался полностью заблокирован. В настоящий момент сирийские военные контролируют весь периметр данного района. Ожидалось, что Соединенные Штаты в скором времени примут решение о добровольном выходе из Ат-Танфа, и позже даже начали поступать подобные сообщение, однако все они, как показывает актуальная ситуация, оказались фейком. Но для чего этот анклав, окруженный сирийскими военными, так нужен Вашингтону?

В конце 2017-го — 27 декабря — начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов прояснил обстановку: он заявил, опираясь на имеющиеся разведданные, что американцы готовят на базе «Ат-Танф», а также к югу от Хасаки в районе города Аш-Шаддади новую армию боевиков, ключевой целью которых станет продолжение борьбы с правительством Башара Асада. Он сообщил, что к южной границе силами американских спецслужб были переброшены новые отряды боевиков, значительная часть которых — бывшие члены ИГИЛ1, передислоцированные из провинции Дейр-эз-Зор, где как раз и состоялся окончательный разгром данной террористической группировки.

Именно присутствие бывших ИГИЛовцев вызывает наибольший страх среди местного населения. Никто из жителей не согласился помочь нашим журналистам пробраться в подконтрольный США анклав. Молодой человек по имени Маршуд предостерег наших корреспондентов от этого и рассказал, что пара его попыток пройти в близлежащую деревню за линией разграничения, где проживают его родственники, обернулись прямыми угрозами со стороны вооруженных боевиков, охраняющих внутренний периметр анклава. Невозможность подойти ближе к Ат-Танфу, однако, не помешала репортерам ФАН завершить расследование.

Сколько там боевиков?

Известно, что в районе Ат-Танфа, который официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал «черной дырой», базируются сразу несколько вооруженных группировок, сотрудничающих с США. Это «Новая сирийская армия» (некогда «Партизаны революции»), «Джейш Усуд аш-Шаркия», «Бригада мученика Ахмада аль-Абдо» и «Лива Шухада Эль-Карьятейн», которые оснащены крупнокалиберными минометами, ПТРК, танками и другим вооружением. Теперь к этой коалиции также присоединились члены бывшего «Исламского государства». Как рассказал нашим журналистам, работающим в САР, источник в САА, в прошлом месяце в этот район американскими ССО были переброшены около 200 ИГИЛовцев, большей частью из-под Дейр-эз-Зора и Абу Кемаля. Большинство из них, согласившись на безоговорочное подчинение командованию ВС США, уже присоединились к активной части резерва проамериканских террористических сил, общая численность которой составляет примерно 1200 боевиков. Командование силами данной коалиции было возложено на полевого командира НСА Мхинда Талаа, который, однако, находится в натянутых отношениях с главарями других формирований — они терпят его только из-за получаемых от него отдельно оплачиваемых задач.

В целом отношения между боевиками отдельных группировок достаточно напряженные, как становится понятно из показаний мирных жителей. Один из местных — мужчина по имени Амджад Сахим, которому удалось бежать с подконтрольных США территорий в соседнюю провинцию Дамаск, рассказал, что вместе с братьями стал свидетелем столкновения между отрядами НСА, дежурившими у границы, и бывшими ИГИЛовцами, которые пытались покинуть 55 километровую зону и выйти на территорию Иордании. В результате небольшая группа террористов была полностью уничтожена.

Помимо боевиков и американских военных в районе также дислоцируются силы других государств, входящих в международную коалицию во главе с США, поведал нашим корреспондентам источник в сирийской армии. По его данным, там присутствует порядка 400 представителей разведывательных служб, наемников из частных военных компаний, а также членов групп спецназа из Великобритании, Франции, Иордании и, возможно, ряда других стран. В их арсенале среди прочего вооружения имеются РСЗО HIMARS и зенитная артиллерия, которые примеряются в целях обороны военной базы.

При этом в районе Ат-Танфа дислоцируется не только активный резерв подконтрольных Вашингтону боевиков, но и пассивный. Об этом журналистам ФАН рассказали местные стрингеры. В то время как основные силы радикалов размещаются на базе ВС США и получают денежное довольствие, еще порядка 5000 исламистов проживают на территории лагеря для беженцев Ар-Рукбан, причем часть из них имеет оружие и по-прежнему сохраняет связи со своими полевыми командирами. Еще в ноябре прошлого года многие боевики начали активно высказывать недовольства в связи с заметным снижением финансирования со стороны США. Из-за этого командование базы «Ат-Танф», опасаясь, что исламисты перейдут к активным действиям, приняло решение единовременно выплатить им выходное пособие в размере нескольких тысяч долларов и предоставить право остаться внутри анклава в зоне палаточных лагерей без сохранения денежного довольствия. Однако они по-прежнему привлекаются для выполнения дополнительных задач, каждая из которых оплачивается отдельно.

Чем занимаются террористы внутри 55 км зоны?

Отряды «Новой сирийской армии» в повседневной деятельности несут службу на передовых опорных пунктах по периметру 55 километровой зоны, а также осуществляют охрану с внешней стороны периметра военной базы «Ат-Танф» и лагеря Ар-Рукбан, сообщил нашим журналистам один из военнослужащих САА, дислоцирующийся у линии соприкосновения с радикалами в этом районе. Для этого привлекаются практически все боевиков из состава НСА. Члены «Бригады мученика Ахмада аль-Абдо» и других формирований выполняют данную задачу, когда бойцы НСА отдыхают. Несмотря на неприязненные отношения между Мхиндой Талаа и главарями этих группировок, последние вынуждены поддерживать контакты с ним ради сохранения своих бандформирований. За счет оплачиваемых разовых задач, например, по охране или сопровождению грузов, получаемых от Талаа, полевые командиры и удерживают боевиков в составе своих отрядов.

Что касается боевых задач, то их исламисты пока не имеют. Потому некоторые боевики из активного резерва проамериканских террористических сил также проживают в палаточных лагерях, многие из них перевезли туда свои семьи. Наши корреспонденты во время пребывания в городе Эль-Карьятейн на юго-западе Хомса встретили девушку, ранее проживавшую недалеко от Ат-Танфа, по имени Фарах Аль-Шамсия. Ей удалось выбраться из 55 километровой зоны, контролируемой США, и она рассказала ФАН о бесчинствах, которые творят слоняющиеся без дела и без денег боевики внутри лагеря и в близлежащих деревнях. Если некоторые заняты обустройством своего жилья или же упражняются в стрельбе, то большинство их них, оставшись почти без средств к существованию, грабят дома мирных жителей или проходящие через анклав по трассе Дамаск – Багдад грузовики с различными товарами. Члены командования ВС США пытались как-то повлиять на радикалов и выселить их за пределы Ар-Рукбана, но быстро успокоились, оставив все как есть.

«Движение внутри этой зоны открыто, можно перемещаться свободно, никто тебя и обыскивать не будет. Торговцы часто проезжают здесь, нередко пытаясь перевезти и что-то незаконное. Но тут для них опасны не силы безопасности, а местные боевики, которые занимают блокпосты и постоянно грабят грузы или вымогают деньги за проезд. Их хозяева просто закрывают на это глаза», — добавила девушка.

Напомним, что именно со стороны Ат-Танфа в начале осени того года вышли отряды ИГИЛ, в результате повторно захватившие город Эль-Карьятейн. Как тогда сообщили в Генеральном штабе ВС РФ, у террористов явно были на руках координаты расположения КПП сирийской армии, которые они могли получить от своих западных покровителей. Дислоцирующийся у линии разграничения сирийский военный, рассказавший журналистам ФАН о повседневной деятельности боевиков внутри южного анклава, также отметил, что в последний месяц никаких попыток вести наступательные действия радикалами не предпринималось. Однако в середине декабря было зафиксировано, что группа террористов пыталась вновь выйти за пределы 55 километровой зоны и обойти позиции САА. Боевики выехали на двух пикапах, оснащенных пулеметами, однако все они в результате были ликвидированы.

При этом сирийский военный уверен, что данный контингент боевиков представляет серьезную опасность. В настоящий момент активных действий не предпринимается лишь потому, что радикалы только наращивают боевую мощь. Таким образом, под угрозой оказываются важные магистрали, в том числе Хомс – Дейр-эз-Зор и Дамаск – Пальмира, ключевые города Центральной Сирии и стратегически значимые нефтяные и газовые месторождения.

А как же местные жители?

Тем не менее угроза, которую представляет анклав проамериканских боевиков у южной границы САР, уже сейчас представляется довольно высокой. В данный момент в этом районе, охраняемом по внутреннему периметру исламистами, находятся тысячи мирных жителей. В их числе также беженцы, проживающие в лагере Ар-Рукбан, власть в котором, по сведениям наших стрингеров, захватили террористы. Ранее представители российского Центра по примирению сторон сообщали, что обстановка в этом лагере близка к катастрофической, поскольку США закрыли доступ к нему и для ООН, и для любых других гуманитарных организаций. Любые же попытки конвоев правительственных и просирийских сил приблизиться к анклаву оборачивались авиаударами ВВС Соединенных Штатов и их союзников.

Авиация западной коалиции совершала авианалеты на места дислокации правительственных и проасадовских сил, оказавшихся в непосредственной близости от границы южного анклава США, в мае и в июне 2017-го года. Притом что подразделения армии САР даже не собирались атаковать американскую базу, сообщали арабские СМИ. После этих инцидентов по периметру зоны активно распространялись листовки с предупреждением не приближаться к Ат-Танфу. В противном случае американцы угрожали открыть огонь на поражение. Еще одно происшествие случилось 20 июня того года. В этот день истребитель ВВС США F-15E сбил беспилотник САА недалеко от линии разграничения сторон. Как заявили в командовании ВС Соединенных Штатов, БПЛА якобы угрожал безопасности американских военнослужащих.

Между тем гуманитарная обстановка внутри зоны, особенно в самом лагере Ар-Рукбан, становится по-настоящему критической. Как рассказал Петрашевичу и Мартыновичу один из их собеседников — местный мужчина, которому удалось бежать в Дамаск — основные продукты питания и почти все предметы первой необходимости большинству жителей попросту не доступны. Боевики, пытаясь заработать, например, захватили контроль над артезианскими скважинами и продают населению воду по ценам, завышенным в 10 и более раз.

«Когда сильно хотелось пить, приходилось отдавать целое состояние. Бутылку воды, которую раньше можно было купить за 50 лир, террористы продают за 500. И что делать — люди покупали. Вообще многие родители как могли пытались спасти своих детей. Я знаю несколько местных семей, которые выдали своих девочек замуж только ради того, чтобы их скорее вывезли из этого района», — поделился Амджад Сахим.

Жизнь внутри становилась день ото дня все хуже, и тогда жители лагеря сформировали местный гражданский совет, также рассказал наш собеседник. Они пытались достучаться до американского командования, рассчитывая как-то наладить поставку продуктов и другого хотя бы самого необходимого. Но американцы оставались глухи, и потому среди населения очень распространились антиамериканские настроения. Роль сыграло и то, что США почти никак не пытались повлиять на своих боевиков, которые не давали жить простым гражданам. Сейчас многие жители очень надеются на возможность сотрудничества с сирийским правительством, а еще больше — с представителями российского командования, подчеркнул мужчина.

Представители российского Центра, в свою очередь, неоднократно заявляли о своей готовности помощь беженцам в Ар-Рукбане и сопроводить туда гуманитарные колонны от правительства САР. Американская сторона, тем не менее, открыто отвечает, что не сможет дать гарантий безопасности гумконвоям внутри 55 километровой зоны. Без этого передвижение в районе Ат-Танфа, несомненно, чрезвычайно опасно, поскольку здесь размещаются тысячи вооруженных американцами боевиков-исламистов, в том числе бывшие ИГИЛовцы, многие из которых уже не подчиняются командованию ВС США. В конце декабря 2017-го, впрочем, представители российского Центра, несмотря на угрозу, решились вывезти небольшую группу беженцев из Ар-Рукбана. Корреспонденты ФАН вместе с военнослужащими сопровождали автобус, предоставленный для вывоза гражданских лиц, и запечатлели процесс эвакуации.

Сейчас судьба района по-прежнему находится в руках Соединенных Штатов, которые, кажется, готовы заплатить любую цену ради сохранения влияния на Ближнем Востоке и достижения собственных геополитических целей. Удивительно, что ни ООН, ни другие крупнейшие правозащитные организации не могут положить конец военной агрессии США в Сирии. Американские войска, которые незаконно вторглись на территорию чужой страны, не только поддерживают антиправительственные террористические группировки, но и фактически захватывают целые районы, разворачивая там свои базы, и при этом смеют открыто вести огонь по объектам сирийской армии и ставить условия передвижения правительственных войск по суверенной территории собственной же страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.