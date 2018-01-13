Турция открыла ответный огонь по курдам в Сирии после обстрела

Анкара, 13 января. Армия Турции открыла огонь по позициям сирийских курдов в районе города Африн. Это стало ответом на обстрел турецкой пограничной территории. Как сообщает местный телеканал NTV, турецкая артиллерия произвела не менее десяти выстрелов в сторону курдских позиций.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие подразделения, которые присутствуют в северной сирийской провинции Идлиб, «раздавят курдские вооруженные группировки», контролирующие соседний регион Африн.

«Если террористы в Африне не сдадутся, мы их раздавим», — приводит слова Эрдогана Reuters.

Напомним, что Турция считает сирийских курдов террористами. Анкара уже не раз обращалась к США, которые поддерживают сирийскую оппозицию, с просьбой прекратить вооружать курдов в САР.