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Новости Украины: 1,5 тыс. иностранцев запретили въезд, Гройсмана попросили не позорить страну
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    Новости Украины: 1,5 тыс. иностранцев запретили въезд, Гройсмана попросили не позорить страну

    18:42  13 Января 2018  /обновлено: 18:42  13 Января 2018
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    Новости Украины: въезд запрещен 1,5 тыс. иностранцев, Гройсмана высмеяли из-за интервью Forbes, медреформу назвали «геноцидом»

    Новости Украины, 13 января. В 2017 году Украина запретила въезд на свою территорию 1,5 тысячам иностранцев, посетивших Крым. Украинцы высмеяли премьер-министра Владимира Гройсмана после его интервью журналу Forbes. Из-за реформы в сфере украинского здравоохранения умирают люди.

    Украина запретила въезд 1,5 тысячам иностранцев из-за Крыма

    Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, в прошлом году въезд в страну был запрещен для 1,5 тысяч иностранцев, нарушивших установленный Киевом порядок посещения Крыма, который с 2014 года является российским регионом по итогам референдума.

    Среди «нарушителей», которым запретили въезд на Украину — около ста артистов и деятелей культуры.

    Менее чем за две недели 2018 года въезд на территорию Украины был закрыт уже для 30 человек, добавили в погранслужбе. В частности, накануне в аэропорту «Киев» была задержана россиянка, прилетевшая в столицу Украины из Минска. Въезд в страну для нее запрещен на три года.

    Новости Украины: въезд запрещен 1,5 тыс. иностранцев, Гройсмана высмеяли из-за интервью Forbes, медреформу назвали «геноцидом»

    Гройсмана попросили не позорить Украину

    Украинские пользователи соцсетей скептически отнеслись к заявлениям главы правительства Владимира Гройсмана, сделанным им в ходе интервью для журнала Forbes.

    В частности, жители страны попросили премьер-министра «не позорить Украину», заявившего о том, что его пребывание на высоком посту — это «божья воля», а масштабы коррупции в стране сильно преувеличены недоброжелателями.

    По словам Гройсмана, правительству удалось победить коррупцию в системе госзакупок, газовой и медицинской отраслях, а также в сфере электронного декларирования. Проблемы остались в правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в госучреждениях, предоставляющих различные услуги.

    «Гройсман уже намекал, что о коррупции на Украине говорят только враги Украины. Наверное, забыл, что «враги» дают нам деньги, оружие и безвиз», — написал в Twitter пользователь под ником Philippe.

    Новости Украины: въезд запрещен 1,5 тыс. иностранцев, Гройсмана высмеяли из-за интервью Forbes, медреформу назвали «геноцидом»

    Жители Украины назвали «геноцидом» медреформу Порошенко

    С 1 января 2018 года на Украине вступили в силу основные положения инициированной президентом Петром Порошенко медицинской реформы. В результате произошло массовое сокращение персонала амбулаторий и ликвидация стационарных пунктов неотложной помощи, а из аптек исчезли так называемые «социальные лекарства». Это привело к смерти более тысячи украинцев, которые не дождались жизненно важных препаратов и своевременной медицинской помощи.

    Возмущенные происходящим, жители небольшого села Винницкой области накануне перекрыли шоссе, требуя от официального Киева отменить реформу системы медицины.

    «Теперь к больным приезжают «парамедики» — санитары без начального медицинского образования и «сопровождающие лица» — студенты медучилищ. А в оставшихся после «реформы» больницах тех же пациентов, фактически обреченных на верную смерть, встречают в лучшем случае врачи-интерны, плохо представляющие свое будущее на медицинском поприще в нищей раздираемой внутренними противоречиями стране», — рассказала представитель общественного движения «Взаимопомощь» Ирина Криница.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
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    #украина #порошенко #крым #гройсман #ирина криница #запрет на въезд
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