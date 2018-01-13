Новости Украины: 1,5 тыс. иностранцев запретили въезд, Гройсмана попросили не позорить страну

Новости Украины, 13 января. В 2017 году Украина запретила въезд на свою территорию 1,5 тысячам иностранцев, посетивших Крым. Украинцы высмеяли премьер-министра Владимира Гройсмана после его интервью журналу Forbes. Из-за реформы в сфере украинского здравоохранения умирают люди.

Украина запретила въезд 1,5 тысячам иностранцев из-за Крыма

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, в прошлом году въезд в страну был запрещен для 1,5 тысяч иностранцев, нарушивших установленный Киевом порядок посещения Крыма, который с 2014 года является российским регионом по итогам референдума.

Среди «нарушителей», которым запретили въезд на Украину — около ста артистов и деятелей культуры.

Менее чем за две недели 2018 года въезд на территорию Украины был закрыт уже для 30 человек, добавили в погранслужбе. В частности, накануне в аэропорту «Киев» была задержана россиянка, прилетевшая в столицу Украины из Минска. Въезд в страну для нее запрещен на три года.

Гройсмана попросили не позорить Украину

Украинские пользователи соцсетей скептически отнеслись к заявлениям главы правительства Владимира Гройсмана, сделанным им в ходе интервью для журнала Forbes.

В частности, жители страны попросили премьер-министра «не позорить Украину», заявившего о том, что его пребывание на высоком посту — это «божья воля», а масштабы коррупции в стране сильно преувеличены недоброжелателями.

По словам Гройсмана, правительству удалось победить коррупцию в системе госзакупок, газовой и медицинской отраслях, а также в сфере электронного декларирования. Проблемы остались в правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в госучреждениях, предоставляющих различные услуги.

«Гройсман уже намекал, что о коррупции на Украине говорят только враги Украины. Наверное, забыл, что «враги» дают нам деньги, оружие и безвиз», — написал в Twitter пользователь под ником Philippe.

Жители Украины назвали «геноцидом» медреформу Порошенко

С 1 января 2018 года на Украине вступили в силу основные положения инициированной президентом Петром Порошенко медицинской реформы. В результате произошло массовое сокращение персонала амбулаторий и ликвидация стационарных пунктов неотложной помощи, а из аптек исчезли так называемые «социальные лекарства». Это привело к смерти более тысячи украинцев, которые не дождались жизненно важных препаратов и своевременной медицинской помощи.

Возмущенные происходящим, жители небольшого села Винницкой области накануне перекрыли шоссе, требуя от официального Киева отменить реформу системы медицины.