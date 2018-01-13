Сторонник КПРФ умер на предвыборной встрече с Грудининым

Москва, 13 января. Участник предвыборной встречи с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым умер во время мероприятия, сообщил представитель партии Александр Ющенко.

Стороннику КПРФ стало плохо во время предвыборной встречи с Грудининым в Центральном доме литераторов в Москве.

«У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и скорая приехала буквально через десять минут, — приводит слова Ющенко РИА Новости. — Все очень скоординированно, все очень точно».

У мужчины была выявлена болезнь, из-за которой он мгновенно умер, констатировали источники в политической силе.

Участники встречи почтили память умершего минутой молчания. С такой инициативой выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Выборы президента России состоятся 18 марта текущего года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования. С 19 февраля в России стартует предвыборная агитация на телевидении, радио и в печатных СМИ.