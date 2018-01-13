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Медведев рассказал о важности работы журналистов
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    Медведев рассказал о важности работы журналистов

    16:31  13 Января 2018  /обновлено: 16:31  13 Января 2018
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    Медведев рассказал о важности работы журналистов

    Москва, 13 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сотрудников российской печати с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе правительства страны.

    Медведев рассказал о важности работы журналистов. Он обратил внимание, что профессия журналиста сочетает в себе понятия таланта и труда. Глава правительства добавил, что представители этой профессии должны иметь собственную позицию и нести серьезную ответственность за каждое слово.

    «Ведь вы не только оперативно рассказываете о том, что происходит в стране и мире, успехах и достижениях, заботах и надеждах людей, — констатировал премьер-министр страны. — Самое главное, что благодаря вашим репортажам, очеркам, журналистским расследованиям решаются проблемы конкретного человека».

    Медведев рассказал о важности работы журналистов

    Ранее президент Владимир Путин поддержал идею создания почетного звания «Заслуженный журналист России». Он отметил, что иногда эта профессия становится героической.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #медведев #журналисты #поздравление #день печати
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