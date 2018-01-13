Москва, 13 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сотрудников российской печати с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Медведев рассказал о важности работы журналистов. Он обратил внимание, что профессия журналиста сочетает в себе понятия таланта и труда. Глава правительства добавил, что представители этой профессии должны иметь собственную позицию и нести серьезную ответственность за каждое слово.

«Ведь вы не только оперативно рассказываете о том, что происходит в стране и мире, успехах и достижениях, заботах и надеждах людей, — констатировал премьер-министр страны. — Самое главное, что благодаря вашим репортажам, очеркам, журналистским расследованиям решаются проблемы конкретного человека».

Ранее президент Владимир Путин поддержал идею создания почетного звания «Заслуженный журналист России». Он отметил, что иногда эта профессия становится героической.